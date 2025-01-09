Biden, Ukrayna'ya 500 Milyon Dolar Askeri Yardımda Bulundu

Politika

ABD'de görev süresinin sona ermesine günler kalan Joe Biden yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarına destek amacıyla 500 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağını duyurdu. Yeni paketin, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yönelik son yardımı olması bekleniyor.

ABD'de 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya yeni yardım paketi açıkladı. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, yeni yardım paketinin Ukrayna'ya ABD ordusu envanterinden tedarik edilecek 500 milyon dolarlık kritik önemdeki ekipmanları içereceği ifade edildi. Açıklamada, "Bu, yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinin onayını da içermektedir. Paket, Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hava savunma sistemi füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve F-16 savaş uçaklarının kullanımını desteklemeye yönelik ekipmanlar içermektedir. Bu duyuru çerçevesindeki ekipmanlar arasında AIM-7, RIM-7 ve AIM-9M hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar, F-16'lar için destekleyici ekipmanlar, zırhlı köprü sistemleri, güvenli iletişim ekipmanları, hafif silah ve mühimmatlar, yedek parçalar, yan ekipmanlar, hizmetler, eğitim ve ulaşım yer almaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Bu, Biden yönetiminin 2021 yılı Ağustos ayından bu yana Ukrayna için ABD Savunma Bakanlığı'nın envanterinden tedarik edilen 74. ekipman dilimidir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen 25. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında, Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketi sağlanacağını ifade etti.

Biden yönetiminin son yardımı olması bekleniyor

Yeni yardım paketinin 20 Ocak'ta Donald Trump'ın başkanlığı devralması öncesinde Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaptığı son askeri yardım paketi olması bekleniyor. Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA), ABD Başkanına silah ve diğer askeri ekipmanları mevcut askeri stoklardan hızlı bir şekilde başka ülkelere gönderme yetkisi tanıyor.

Öte yandan, Biden yönetimi, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 65 milyar dolardan fazla yardımda bulundu. - WASHINGTON