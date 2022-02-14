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Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor - Son Dakika

Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor

14.02.2022 00:58
Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergii Nykyforov, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergii Nykyforov, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirdi.

Ukrayna- Rusya arasındaki gerilimi devam ederken, ABD-Ukrayna arasındaki görüşmeler sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergii Nykyforov sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy'nin bugün telefonda görüşeceklerini bildirerek, Biden ve Zelenskiy'nin görüşmede "güvenlik durumunu ve devam eden diplomatik gerilimi azaltma çabalarını tartışacaklarını" aktardı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden ve Zelenskiy'nin Ukrayna-Rusya krizini telefonda görüşmesi bekleniyor - Son Dakika
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