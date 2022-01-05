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Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki - Son Dakika

Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki

05.01.2022 17:36
Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 4-6 yaş grubunun gittiği Kur'an kursları için kullandığı 'Orta Çağ düşüncesi' ifadesine cevap vererek, "Orta Çağ karanlığı dedikleri, kendi karanlıkları" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 4-6 yaş grubunun gittiği Kur'an kursları için kullandığı 'Orta Çağ düşüncesi' ifadesine cevap vererek, "Orta Çağ karanlığı dedikleri, kendi karanlıkları" dedi.

TÜGVA Malatya Şubesinde yer alan İcathane Vakfı, İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Sportif, kültürel aktiviteler ve bilimsel faaliyetlerin yer aldığı icathanenin açılışında konuşan Erdoğan, TÜGVA'nın gençliğin geleceğini aydınlık yapmak için çalıştığını ifade ederek, "Anneler, babalar çocuklarını TÜGVA'ya emanet ederken gözleri arkada kalmıyor. Çocuklarımız buraya hem arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için gelirken bir yandan sohbet halkaları yapıyorlar. Kitap okuma gurupları oluşturuyorlar. Sportif kültürel aktivitelerin içinde oluyorlar ve İcathanemizde de bilimsel merakı olan gençlerimiz projelerde yer alıyorlar. Onun için Türkiye Gençlik Vakfı, Türk gençliğinin geleceğini daha aydınlık yapmak için çalışıyor. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlara sorsanız. Sen gençlik için ne yapıyorsun deseniz. Hiçbir cevap veremezler. Biz gençliğimizle, neslimizle, geleceğimizle dertli insanlar olarak TÜGVA'mıza destek veriyoruz" dedi.

Gençlerin, TÜGVA'nın amacının ne olduğunu anlatması gerektiğini belirten Erdoğan, "TÜGVA'daki kardeşlerimin TÜGVA'nın ne olduğunu kendilerinin anlatması lazım. Bizim söylediğimizi sağa sola çekmeye çok mahirler. Buralara gelip giden gençlerin buraya niye geldiğini anlatması lazım. Buradan ne anladığınızı anlatmanız lazım. Burada ne bulduğunuzu anlatmanız lazım ki bunlar da ağızlarının payını, cevaplarını hakkıyla alsınlar" şeklinde konuştu.

Konuşmasında CHP'li Özgür Özel'in Kuran Kurslarına yönelik yaptığı açıklamasını da eleştiren Erdoğan, "Maalesef bu ülkenin geleceğini, kendi tarihi, kendi kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar. Sormak lazım, bu ülkenin geleceği nerede olsun istiyorsunuz. Yani bu ülke herhangi bir batı ülkesinden farkı olmasın, kendi kimliğini tamamen kaybetsin mi istiyorsunuz. Çünkü bu anlaşılıyor. Kuran kurslarına saldıranlar, zamanında Kuran kurslarını kapatanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaşındaki çocuklarımız için oluşturduğu okul öncesi kurumları hedefe koyanlar, bundan önce İmam Hatipleri hedefe koyanlar. Geçen sene İmam Hatip Lisesi mezunlarından üniversite sınavında ilk bine giren kardeşimizin sayısı 380'ni bulmuş. Sanırsınız ki İmam Hatipler de akademik herhangi bir eğitim öğretim yok. Yani pompalamaya çalıştıkları bu. Orta Çağ karanlığı dedikleri, kendi karanlıkları. Orta Çağ karanlığı, Müslümanların aydınlığı. Bundan bile haberi yok. Orta Çağ'ı Batı'nın karanlığı, Orta Çağ İslam Medeniyeti'nin bilim, fende, teknolojide en ileri olduğu dönemdir. Dolayısıyla bizim kendi kimliğimizi kaşanmamız, inancımızı kuşanmamız lazım. Müslüman Türk gençleri hem inancımızı, geçmişimizi, kökenlerimizi çok iyi bileceğiz. Hem kendi kimliğimizle kuşanacağız. Kendi rengimizle boyanacağız. Hem de dünyada bilinmesi gereken ne varsa bileceğiz. Dünyanın da bilmediğimiz yeri kalmayacak. 21. Yüzyıl bizim dünya tarihine yeniden damgamızı vurduğumuz yüzyıl olacak. Kendimize büyük hedefler koyacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile birlikte TÜGVA İcathanesinin de resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki
Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki
Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki
Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki
Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki
Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi, Bilal Erdoğan, Özgür Özel, TÜGVA, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bilal Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki - Son Dakika


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