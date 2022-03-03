Bismil'de dev istihdam atağı - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşmaları", "Vefa Buluşmaları" ve "3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına" Bismil ilçesi ile devam etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer, Bismil ilçesini ziyaret etti.

Bismil İlçesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Bismil AK Parti ilçe teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Bismil de AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bismil'de vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek adına yapımı devam eden ve bitirilen projeler olduğuna vurgu yapan Başkanı Aydın, "Geçtiğimiz aylarda ilgili bürokratlar ile birlikte Bismil'de kurulacak Organize Sanayi Bölgesi için yer incelemelerinde bulunduk. Bismil de kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi ekonomik kalkınma ve istihdam için tarihi önem taşımaktadır. Her yıl buradan çalışmak için Türkiye'nin başka bölgelerine giden hemşerilerimizin mevsimlik göçünü önleyecek ve binlerce kişinin çalışabileceği Organize Sanayi Bölgesi inşallah en kısa zamanda tamamlanarak Bismil halkına teslim edilecektir" dedi.

Bismil'de iki adet Organize Sanayi Bölgesi yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Başkan Aydın, "Bunlardan birini Batman yolunda bir diğerini Tepe yolunda Çırçır Organize Sanayi bölgesi olacak şekilde planlıyoruz. Diğer yandan açılışı pazar günü gerçekleşecek olan ve iki bin kişinin istihdam edeceği Tekstilkent Organize Sanayi Bölgesinin şimdiden ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bismil ilçemiz için önemli bir projenin de hayata geçmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalar doğrultusunda Diyarbakır-Bismil-Batman arasında karşılıklı seferler yapacak Raybüs ile vatandaşlarımız, Hem Diyarbakır hem de Batman'a güvenli ve ucuz bir şekilde seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Bismil de vatandaşların dinlenebileceği, ailece keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Aydın, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda Bismil'de bakımsız olan park Millet Bahçesi'ne dönüştürüldü. İçerisinde mescit, seyir terası, basketbol ve sentetik futbol sahası, bulunan parkta vatandaşların spor yapması için bisiklet ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kuruldu. Dicle Nehri Dolgu Çalışması ve Dicle Nehri Su Parkı projeleriyle de Bismil köprüsünün Hem sağı hem solu çok güzel bir çevre düzenlemesine kavuşacak ve nehir üzerinde gezinti teknelerinin olduğu Bismil'in prestije Projesi hayata geçmiş olacaktır. Bizim Bismillimize gönül borcumuz var. Ancak ne yaparsak yapalım sizlere olan gönül borcumuzu ödeyemeyeceğimizin farkında ve bilincindeyiz. Bu sebepten bizler, İlçemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR