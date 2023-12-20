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Bitlis'te politik tercihlerden dolayı hizmet verilmediği iddia edildi - Son Dakika
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Bitlis'te politik tercihlerden dolayı hizmet verilmediği iddia edildi

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'te politik tercihlerden dolayı hizmet verilmediğini öne sürdü. Gökalp, Doğu ve Güneydoğu illerinin eşitsizlikle karşı karşıya bırakıldığını iddia etti ve AK Parti hükümetinin Bitlis'in sorunlarını görmezden geldiğini savundu.

Bitlis\'te politik tercihlerden dolayı hizmet verilmediği iddia edildi
20.12.2023 - 16:13,
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DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'te politik tercihlerden dolayı hizmet verilmediğini öne sürdü.

Gökalp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doğu ve Güneydoğu illerinin 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomik, idari, politik, kültürel ve sosyal bakımdan devasa bir eşitsizlikle karşı karşıya bırakıldığını iddia etti.

Seçim bölgesi Bitlis'in de büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve AK Parti hükümetinin bu sorunları görmezden geldiğini savunan Gökalp, "Cumhuriyet tarihi boyunca gözlerden de gönüllerden de ırak olan Bitlis'e reva görülenler AKP iktidarı döneminde de değişmemiştir. Şimdilerde uzaya gitmekten bahseden iktidar, söz konusu Bitlis olunca birkaç kilometrelik yolu bile yapamamakta, aslında yapmayı tercih etmemektedir. Kentte yaşayan yurttaşlar, kendilerine verilmeyen hizmetlerin esas sebebinin politik tercihler olduğunun farkındalar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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