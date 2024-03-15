Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Şehit Haberi Üzerine Müziği Kesti

Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Uzm. Çvş. Ercan Güven'in şehit haberi üzerine seçim çalışmalarında müziği kesti. Rakiplerinin uzun konvoylar eşliğinde davul zurna ile seçim çalışmalarını sürdürdüğü ilçede Galip Özel'in bu anlamlı tavrı takdir topladı.
Aydın'a düşen şehit haberinin ardından Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, seçim araçlarının müziklerini kapattığını duyurdu. Acı haberin ardından kendi destekçilerine konvoyu yasaklayan ve tüm seçim araçlarında müziği kestiren CHP'li Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, taraftarlarına seslenerek "Her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanarak vatan edindiğimiz memleketimizde şehitlerimize saygı bize göre her şeyden önde gelir. Rakiplerimiz konvoy ve müzik eşliğinde çalışmalarına devam etse de, bizler konvoy ve müzikli seçim çalışmasına ara verdik. Şehidimize saygı gereği aldığımız bu kararı tüm destekçilerimin uymasını istiyorum" dedi.
Alınan karar gereği Bozdoğan'da Galip Özel'in seçim çalışmaları sessizce devam ederken, ilçe halkı davul zurna eşliğinde seçim çalışmalarını sürdüren Ufuk Altıntaş'tan da aynı duyarlılığı beklediklerini ifade ettiler. - AYDIN
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın hesabi değil hasbi bir ittifak olduğunu belirterek, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını vurguladı. Ayrıca yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiğini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'nin Derepazarı ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ve 30 büyükşehirde tam ittifakları olduğunu belirtti. Destici, ayrıca doğuda bazı illerde PKK'nın siyasi uzantısının kazanmasını engellemek için aday çıkarmadıklarını ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini ifade etti.
Bulgaristan Müslümanları Sofya Bölge Müftülüğü, Edirne Valiliği ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından desteklenen bir iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer, ramazan ayının önemini vurgulayarak dostlukların ve barışın artmasını diledi. Programa Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve diğer önemli isimler de katıldı.
Türkiye ve Irak arasında başkent Bağdat'ta yapılan Güvenlik Mekanizması Görüşmesine ilişkin ortak bildiri yayınlandı.
Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 20 yıllık belediyecilik tecrübesini seçim çalışmalarında da gösteriyor. Kırsal mahallelerde ulaşım sorunlarına çözüm bulan Tavlaşoğlu, yeni ulaşım hatları devreye alıyor.
Efeler Belediyesi'nin 15 Mart Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı Umurlu Halı Saha açılışı, Konya'dan gelen şehit haberi sonrası ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Atay, açılışın ertelenmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, şehit ateşi nedeniyle açılışın ileri bir tarihe alındığını belirtti. Ayrıca Başkan Atay, şehit haberini alır almaz İYİ Parti seçim otobüsünden müzik çalınmaması talimatı verdi.