Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Şehit Haberi Üzerine Müziği Kesti

Politika

Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada Uzm. Çvş. Ercan Güven'in şehit haberi üzerine seçim çalışmalarında müziği kesti. Rakiplerinin uzun konvoylar eşliğinde davul zurna ile seçim çalışmalarını sürdürdüğü ilçede Galip Özel'in bu anlamlı tavrı takdir topladı.

Aydın'a düşen şehit haberinin ardından Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, seçim araçlarının müziklerini kapattığını duyurdu. Acı haberin ardından kendi destekçilerine konvoyu yasaklayan ve tüm seçim araçlarında müziği kestiren CHP'li Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, taraftarlarına seslenerek "Her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanarak vatan edindiğimiz memleketimizde şehitlerimize saygı bize göre her şeyden önde gelir. Rakiplerimiz konvoy ve müzik eşliğinde çalışmalarına devam etse de, bizler konvoy ve müzikli seçim çalışmasına ara verdik. Şehidimize saygı gereği aldığımız bu kararı tüm destekçilerimin uymasını istiyorum" dedi.

Alınan karar gereği Bozdoğan'da Galip Özel'in seçim çalışmaları sessizce devam ederken, ilçe halkı davul zurna eşliğinde seçim çalışmalarını sürdüren Ufuk Altıntaş'tan da aynı duyarlılığı beklediklerini ifade ettiler. - AYDIN