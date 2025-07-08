Buğday Tanesi'ne Uluslararası Ödül

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, New York Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film Ödülü"ne layık görüldü.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", New York Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.

Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere verdi:

"Amerika'da düzenlenen New York Uluslararası Film Festivali 2025'te, tam 93 ülke ve 1076 film arasından 'Buğday Tanesi' filmi 'En İyi Uluslararası Film Ödülü'ne layık görüldü. Hayatımın en özel hikayesini anlattığım bu filmle, ülkemizi sinema alanında uluslararası arenada temsil etmekten büyük onur duyuyorum. Bu ödülü, barış içinde bir dünya ve engelsiz bir gelecek hayaliyle aldım. Engelleri aşan tüm yüreklere armağan olsun."

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü.