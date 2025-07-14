Buğday Tanesi Tokyo'da Ödül Kazandı

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film Ödülü" aldı.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi", Japonya'da düzenlenen Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

AK Parti'li Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"97 ülke, 1207 film arasında 'Buğday Tanesi' filmimiz, Tokyo Uluslararası Film Festivalinde 'En İyi Uluslararası Film' ödülüne layık görüldü. Bu ödül, vazgeçmeyenlerin, hayal kuranların ve inananların zaferidir. Sadece ülkemizde değil dünyanın her köşesinden yükselen umutların ve engelleri aşan yüreklerin hikayesidir. Sanatın birleştirici gücüne inanarak çıktığımız bu yolda, bu anlamlı ödül bizlere umut ve ilham oldu. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler."

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü.