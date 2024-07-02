Büro Memur-Sen'den Suriye'deki Türk Bayrağı Yakma Eylemlerine Tepki

Politika

Büro Memur-Sen, Suriye'deki Türk bayrağı yakma eylemleri ile Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokatif eylemle ilgili yaptığı açıklamada, "Sokaklar, sorunların çözüm yeri değildir. Yakarak, taşlayarak hiçbir sonuç elde edilemez. Devletimiz gerek ülkemizde gerekse sınırlarımızın ötesinde terör unsurlarıyla mücadelesini sürdürmektedir" denildi.

Büro Memur-Sen, Suriye'deki Türk bayrağı yakma eylemleri ile Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokatif eylemle ilgili açıklama yaptı. Türk bayrağına yapılan saldırının kınandığı açıklamada, vatandaşların sokak eylemlerinden uzak durması, provokatif eylem ve sözlere itibar edilmemesi istendi.

"Türkiye-Suriye normalleşmesinden rahatsız olanlar sahnede"

Büro Memur-Sen'in açıklamasında Suriye'deki eylemlerin, Türkiye ile Suriye'nin normalleşme sürecine girmesinden rahatsız olanların teşvikiyle yapıldığı belirtilerek, "Suriye sınırları içerisinde bayrağımıza karşı yapılan hadsiz ve saygısız her türlü eylem ve söylemleri kınıyoruz. Ülkemizdeki mülteciler ile sınırlarımızın dışında ülkemize karşı yapılan provokatif eylemlerin aynı tarihe denk gelmesi, ülkemiz üzerinde büyük bir oyun oynandığının göstergesidir. Suriye ile sorunların çözülmesiyle bölgede sağlanacak barış ortamı ve bu ortamın mimarı, istikrarlı bir Türkiye, kaostan beklenen, bölgeyi sürekli müdahale edilebilir hale getirmek isteyen küresel güçleri rahatsız etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Provokatif eylemler ile birlik ve beraberliğin bozulması, Türkiye'nin kolayca müdahale edilebilir hale gelmesinin hedeflendiğinin dile getirildiği açıklamada, "Uzun zamandır 'hassas noktamız' olan mülteciler üzerinden plan yapılarak vatandaşlarımızın sokağa dökülmesi ve iç kargaşaya yol açmanın hedeflendiği" belirtildi.

"Devletimize de milletimize de büyük sorumluluk düşüyor"

Hem devlete hem de milletimize sorumluluk düştüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Devletimize düşen görev; bu tür planlara fırsat vermemek, ülkemizde misafir olarak bulunan komşu devlet vatandaşlarının toplumsal gerginliğe yol açacak eylem ve söylemlerden uzak tutulmasını sağlamaktır. Yaşanan bazı hadiseler 'münferit olay' denilerek geçiştirilmemeli, öfke taşmadan yetkili mercilerce gereği yapılmalıdır. En küçük önü alınmayan provokatif eylem, istenmeyen noktalara taşınabilmektedir" kaydedildi.

Üyeleri ve kamu görevlilerinin yanı sıra vatandaşlara da çağrıda bulunan Büro Memur-Sen, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken her zaman sağduyulu olmak, provokatif söylem ve sosyal medya paylaşımlarından etkilenmemek, güvenlik güçlerine yardımcı olmaktır. Sokaklar, sorunların çözüm yeri değildir. Yakarak, taşlayarak hiçbir sonuç elde edilemez. Devletimiz gerek ülkemizde gerekse sınırlarımızın ötesinde terör unsurlarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Bu başarılı mücadelede devletimizin yanında olmak hepimizin vatandaşlık görevidir."

Açıklamada ayrıca, Kayseri'de yaşanan provokatif eylemin büyümeden sona erdirilmesinde, gelişmeleri takip ederek gerekli uyarıları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile güvenlik güçleriyle birlikte eylemin büyümesini engelleyen ve büyük çaba sarf eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e de teşekkür edildi. - ANKARA