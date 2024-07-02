Büro Memur-Sen'den Suriye'deki Türk Bayrağı Yakma Eylemlerine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Büro Memur-Sen'den Suriye'deki Türk Bayrağı Yakma Eylemlerine Tepki

Büro Memur-Sen, Suriye'deki Türk bayrağı yakma eylemleri ile Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokatif eylemle ilgili yaptığı açıklamada, "Sokaklar, sorunların çözüm yeri değildir.

02.07.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memur-Sen, Suriye'deki Türk bayrağı yakma eylemleri ile Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokatif eylemle ilgili yaptığı açıklamada, "Sokaklar, sorunların çözüm yeri değildir. Yakarak, taşlayarak hiçbir sonuç elde edilemez. Devletimiz gerek ülkemizde gerekse sınırlarımızın ötesinde terör unsurlarıyla mücadelesini sürdürmektedir" denildi.

Büro Memur-Sen, Suriye'deki Türk bayrağı yakma eylemleri ile Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokatif eylemle ilgili açıklama yaptı. Türk bayrağına yapılan saldırının kınandığı açıklamada, vatandaşların sokak eylemlerinden uzak durması, provokatif eylem ve sözlere itibar edilmemesi istendi.

"Türkiye-Suriye normalleşmesinden rahatsız olanlar sahnede"

Büro Memur-Sen'in açıklamasında Suriye'deki eylemlerin, Türkiye ile Suriye'nin normalleşme sürecine girmesinden rahatsız olanların teşvikiyle yapıldığı belirtilerek, "Suriye sınırları içerisinde bayrağımıza karşı yapılan hadsiz ve saygısız her türlü eylem ve söylemleri kınıyoruz. Ülkemizdeki mülteciler ile sınırlarımızın dışında ülkemize karşı yapılan provokatif eylemlerin aynı tarihe denk gelmesi, ülkemiz üzerinde büyük bir oyun oynandığının göstergesidir. Suriye ile sorunların çözülmesiyle bölgede sağlanacak barış ortamı ve bu ortamın mimarı, istikrarlı bir Türkiye, kaostan beklenen, bölgeyi sürekli müdahale edilebilir hale getirmek isteyen küresel güçleri rahatsız etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Provokatif eylemler ile birlik ve beraberliğin bozulması, Türkiye'nin kolayca müdahale edilebilir hale gelmesinin hedeflendiğinin dile getirildiği açıklamada, "Uzun zamandır 'hassas noktamız' olan mülteciler üzerinden plan yapılarak vatandaşlarımızın sokağa dökülmesi ve iç kargaşaya yol açmanın hedeflendiği" belirtildi.

"Devletimize de milletimize de büyük sorumluluk düşüyor"

Hem devlete hem de milletimize sorumluluk düştüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Devletimize düşen görev; bu tür planlara fırsat vermemek, ülkemizde misafir olarak bulunan komşu devlet vatandaşlarının toplumsal gerginliğe yol açacak eylem ve söylemlerden uzak tutulmasını sağlamaktır. Yaşanan bazı hadiseler 'münferit olay' denilerek geçiştirilmemeli, öfke taşmadan yetkili mercilerce gereği yapılmalıdır. En küçük önü alınmayan provokatif eylem, istenmeyen noktalara taşınabilmektedir" kaydedildi.

Üyeleri ve kamu görevlilerinin yanı sıra vatandaşlara da çağrıda bulunan Büro Memur-Sen, şunları kaydetti:

"Yapılması gereken her zaman sağduyulu olmak, provokatif söylem ve sosyal medya paylaşımlarından etkilenmemek, güvenlik güçlerine yardımcı olmaktır. Sokaklar, sorunların çözüm yeri değildir. Yakarak, taşlayarak hiçbir sonuç elde edilemez. Devletimiz gerek ülkemizde gerekse sınırlarımızın ötesinde terör unsurlarıyla mücadelesini sürdürmektedir. Bu başarılı mücadelede devletimizin yanında olmak hepimizin vatandaşlık görevidir."

Açıklamada ayrıca, Kayseri'de yaşanan provokatif eylemin büyümeden sona erdirilmesinde, gelişmeleri takip ederek gerekli uyarıları yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile güvenlik güçleriyle birlikte eylemin büyümesini engelleyen ve büyük çaba sarf eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e de teşekkür edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kayseri, Suriye, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büro Memur-Sen'den Suriye'deki Türk Bayrağı Yakma Eylemlerine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:47:59. #1.11#
SON DAKİKA: Büro Memur-Sen'den Suriye'deki Türk Bayrağı Yakma Eylemlerine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement