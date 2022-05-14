Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı - Son Dakika
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Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı

14.05.2022 11:32
Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcısı, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanı Necmi Akosman hayatını kaybetti.

AK Parti Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcısı, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanı Necmi Akosman hayatını kaybetti.

Akosman'ın vefat haberini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan duyurdu.

Gürkan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Bursa İl Başkan Yardımcımız, önceki dönem Yıldırım İlçe Başkanımız kıymetli insan, muhterem ağabeyimiz Necmi Akosman ahiret yurduna göç eyledi. Rabb'im kabrini nur, mekanını cennet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Aniden geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenilen Necmi Akosman'ın cenazesinin yarın Dikkaldırım Mahallesindeki Mihraplı Camiinde öğle namazını mutakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. - BURSA

Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı
Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı

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Yıldırım, AK Parti, Bursa, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da AK Parti'nin acı kaybı - Son Dakika
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