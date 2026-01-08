CHP\'li Meclis Üyesi Özlem Bodur\'dan AK Parti Grubu\'na teşekkür

Bursa Osmangazi Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Özlem Bodur, geçtiğimiz günlerde trafikte uğradığı saldırının ardından belediye meclisinde destek mesajlarıyla karşılandı. Osmangazi Belediyesi AK Parti Meclis Grubu, Bodur'a çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

2026 yılının ilk Osmangazi Belediyesi Meclis oturumunda söz alan Özlem Bodur, yaşadığı şiddet olayının mecliste gündeme getirilmesinden ve gösterilen dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bodur konuşmasında, "2026 yılının ilk Osmangazi Belediyesi Meclis oturumunu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz aylarda trafikte uğradığım şiddeti mecliste dile getiren, geçmiş olsun dileklerinde bulunan CHP, AK Parti ve MHP gruplarına, bürokratlarımıza ve belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca samimiyetin ve içtenliğin bir göstergesi olarak çiçek takdim eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a ve AK Parti Meclis Üyesi Grubu'na şükranlarımı sunuyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettirdiler" ifadelerini kullandı. - BURSA