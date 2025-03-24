Bursa'da 'İmamoğlu' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bursa'da 'İmamoğlu' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

Bursa\'da \'İmamoğlu\' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gruba, polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın müdahale sırasında gözünden yaralandığı öğrenildi.

24.03.2025 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasını ve görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Millet Bahçesi'nde toplanan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gerginlik arbedeye dönüşürken, torpil ve meşale gibi yanıcı madde atan göstericilere polis müdahale etti. TOMA ile su sıkan polis ekipleri biber gazı da kullandı. Öte yandan, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı

CHP İL BAŞKANI YARALANDI

Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da gözünden yaralandığı öğrenildi. CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından akşam saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polis müdahalesi sonucu yaralandı. Yeşiltaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bursa'da 'İmamoğlu' gerginliği: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı
Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa'da 'İmamoğlu' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • kuzeyli baba:
    dayak yemiş puhahaha 69 16 Yanıtla
  • Han:
    devlete başkaldır, sonrada devletin ambulansına bin 64 11 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Hst Hoca! Sakin o sizin Protestocularin attigi tas olmasin. Hani siz kendiniz calip kendiniz oynuyotsunuzya. 61 9 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    İyi olmuş ne işiniz var sizin hırsızları terörü destekliyorsunuz.Babam yaşında git evinde cay iç tv izle senin ne işin var sokaklarda. 55 11 Yanıtla
  • Sezgin İlkay:
    Hep polisin kafası yarılacak değil ya 49 8 Yanıtla
  • Han:
    Ama olur inşallah, sıfata bak 34 5 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    nasılda poz vermiş. ucu bize kadar gelir korkusu bu bakış. 28 5 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    makyajı pek beğenmedim tekrar rüküş yapmak lazım 26 6 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    ya böyle insanları ısmarlama getirmişler 25 5 Yanıtla
  • Elisa21:
    NERESİNDEN YARALANMIŞ 23 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:32:29. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 'İmamoğlu' protestosu: CHP İl Başkanı gözünden yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement