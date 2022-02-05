Bursa'daki dağ ilçelerini yakından ilgilendiren önerge - Son Dakika

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na verdiği soru önergesiyle Doğancı Tüneli'nin neden hala tamamlanmadığını ve ne zaman bitirileceğini sordu.

Bursa'nın güneyindeki dört dağ ilçesinin yollarındaki çalışmaların uzunca bir süredir devam ettiğini ve bunların başında Doğancı Barajı yanındaki tünel çalışmasının geldiğini söyleyen Erkan Aydın, verdiği önergede şunları söyledi:

" Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin kullanacağı 2 kilometrelik bölümde 600 metreye yakın tünel açıldı. Ancak tünel bugüne kadar bitirilemedi. Tünel tamamlanınca dağ ilçelerine ulaşım da büyük bir rahatlama sağlanacak. Orhaneli ve devamındaki ilçeler için en önemli etabın Kapıkaya'ya yapılacak çift tüplü geçiş olduğu biliniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, projeleri hazır olan bu etabın inşaat ihalesine bu yıl çıkması bekleniyor. Doğancı Tüneli'nin bugüne kadar tamamlanamamasının gerekçesi nedir? Tünel'in bitirilmesi için kesin bir tarih var mıdır? Tünel için ayrılan ödenek yetersiz midir? Tünelin bitirilememesi ödenek yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? Kapıkaya'ya yapılacak çift tüplü geçiş için ihale süreci ne zaman tamamlanacaktır?" - BURSA