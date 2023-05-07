Büyük İstanbul Mitingi'nde tam 1 milyon 700 bin kişi takılım sağladı!

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Erdoğan'dan emekli, memur ve asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler

14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti, İstanbul'da miting düzenledi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge katılım yoğun oldu.

Alandakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Mitinge katılım sayısını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin." dedi.

İşte fotoğraflarla AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi: