AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Malatya'daki Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile ilk olarak Malatya Bingöllüler Derneği'ni ziyaret eden Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, burada Bingöllüler ile bir araya geldi.

Bingöl'ün her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yanında yer aldığını ifade eden Sami Er, Malatya'da yaşayan Bingöllülerin her zaman hükümetin yanında yer aldığını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde halkın teveccühü ile göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi olarak başta Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere tüm ilçelerle uyum içerisinde çalışacaklarını ifade eden Sami Er, 6 Şubat'ta büyük yıkım yaşayan Malatya'nın bu çerçevede ayağa kaldırılması adına el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Kentte bir taraftan TOKİ'nin kalıcı konutları yaptığını bir taraftan da Emlak Konut'un çarşıyı inşa ettiğini belirten Sami Er, yerinde dönüşüm projesi ile özel sektöründe biran önce inşaatlara başlaması adına gelir gelmez ilk meclis toplantısında bu işleri hızlandıracaklarını ifade etti.

Bir taraftan seçim çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da bu tür imar konularında hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Sami Er, özellikle TOKİ deneyimi ile Malatya'da konut ve işyeri yapımını hızlandıracaklarını ifade etti. Fazla konut üretimi yaparak kiracılar ve dar gelirli gruplar içinde ev sorununu çözeceklerini belirten Sami Er, "Biz belediye başkanları olarak inşallah Malatya'nın bir an önce küllerinden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz"

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise vatandaşların oyları ile göreve geldiklerinde bu makamlarda asla şahsi kaprisler ile hareket etmeyeceklerini belirterek, "Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz. El birliği ile güç birliği ile Malatya'yı 2-2,5 yıl içinde inşallah ayağa kaldıracağız. Bende Bingöllü kardeşlerimin fahri temsilcisi encümeni olacağım. Sizlerin her türlü sorununu çözme adına yakından takip edeceğim" şeklinde konuştu.

"Sizlerin hizmetkarı olacağız"

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın ise bu seçimlerde verilecek desteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin elini güçlendireceğini ifade ederek, "Biliyorsunuz 6 Şubat'ta iki büyük afeti bir yaşadık. Birçok mahallemiz yerle yeksan oldu. Ama hamdolsun devletimiz büyük, milletimiz güçlü, liderimiz güçlü. Hemen hızla kalıcı konut ve işyerlerine başladık. Hızla devam ediyor inşaatlar. Bizlerde sizlerin takdiri ile eğer iş başına gelirsek büyükşehir ve diğer ilçelerle iş birliği içinde sizlerin hizmetkarı olacağız. Merkezi hükümet ve büyükşehir belediyemiz ile uyum içerisinde çalışacak Malatya'yı eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Parçikanlılar Derneği Açılışı

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Battalgazi Adayı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Adayı İlhan Geçit daha sonra Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni binasının açılışını törenine katıldılar. Törene AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile Cumhur İttifakının teşkilatları da katıldı.

Dernek Başkanımız Mehmet Demez'in açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilmesi ile dernek binası hizmete açıldı. Burada vatandaşlar AK Parti adaylarına yoğun ilgi gösterdiler. - MALATYA