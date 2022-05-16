Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı

16.05.2022 00:21

İstanbul Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'deki duvar görselleri kaldırıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, görselin tepki çekmesi üzerine kaldırıldığını açıkladı. Kadak yaptığı açıklamada, "Malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, 'tepkiler üzerine' çizimi kaldırmışlar." dedi.

Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'deki duvar görselleri tepkiye neden oldu. Gelen tepkiler üzerine harekete geçen İBB ekipleri görseli duvardan kaldırdı.

"AZ ÖNCE KONTROL ETTİK, KALDIRMIŞLAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, tepkilere neden olan görselin kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kadak, yaptığı açıklamada "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…" dedi.

AK Partili vekil Rümeysa Kadak duyurdu! Tepki çeken görseller kaldırıldı

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Müze Gazhane'de yer alan görsel çoğu kullanıcı tarafından sosyal medyada eleştirilmişti. Görseli gören bir vatandaş, "Sanat böyle bir şey değil. Olmamalı da. Rezalet bir çalışma olmuş." yorumunda bulundu.

İşte görsele ilişkin gelen bazı tepkiler:

AK Partili vekil Rümeysa Kadak duyurdu! Müze Gazhane'deki tepki çeken görseller kaldırıldı
AK Partili vekil Rümeysa Kadak duyurdu! Müze Gazhane'deki tepki çeken görseller kaldırıldı
AK Partili vekil Rümeysa Kadak duyurdu! Müze Gazhane'deki tepki çeken görseller kaldırıldı
AK Partili vekil Rümeysa Kadak duyurdu! Müze Gazhane'deki tepki çeken görseller kaldırıldı
Müze Gazhane'den kaldırılan görsel
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