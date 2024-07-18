Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Işıkhan, ziyaretin ardından Türkiye-Romanya ilişkilerinin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükelçilik personeline başarılar diledi.

18.07.2024 23:06
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da temaslarını sürdürüyor. Işıkhan, Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu 1'inci Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan'a ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum" dedi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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