Çameli Esnaf Odası'nda mevcut yönetim güven tazedi - Son Dakika

Çameli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olagan Genel Kurulu Toplantısı,

esnafların yoğun katılımı ile yapıldı. Mevcut başkan Fettah Özdemir güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Toplantıya Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ak Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, Çameli CHP İlçe Başkanı Bahtiyar Akyol Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Acıpayam Esnaf odası Başkanı, STK Temsilcileri, Oda Başkanları, Esnaflar katıldı.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda yapılan olağan genel kurula esnaflar yoğun ilgi gösterdi.

"Esnaf ve sanatkarımıza daha iyi hizmet bizim ve yönetim kurulunun görevidir"

Çameli Esnaf ve Sanatkarlar Odası sekreteri tarafından mali raporların ardından tek liste halinde girilen kongrede mevcut Başkan Fettah Özdemir tekrar oda başkanı seçildi. Güven tazeleyen Başkan Özdemir, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Esnaf ve sanatkarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına bu kutsal göreve aldığımız noktadan daha yukarılara taşımak bizim ve yönetim kurulunun görevidir" diye konuştu. - DENİZLİ