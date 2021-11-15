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Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü

15.11.2021 21:33
Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Belarus'ta yaşanan düzensiz göç krizi ele alınmıştır. Rinkevics Türkiye'nin almış olduğu tedbirler için teşekkürlerini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.


Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü - Son Dakika
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