Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Belarus'ta yaşanan düzensiz göç krizi ele alınmıştır. Rinkevics Türkiye'nin almış olduğu tedbirler için teşekkürlerini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.