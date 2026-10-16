Çekya Başbakanı Babis, Trump'ın Rusya ile dizel anlaşmasını ihanet olarak niteledi - Son Dakika
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Çekya Başbakanı Babis, Trump'ın Rusya ile dizel anlaşmasını ihanet olarak niteledi

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Çekya Başbakanı Babis, Trump\'ın Rusya ile dizel anlaşmasını ihanet olarak niteledi
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Çekya Başbakanı Andrej Babis, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde Trump'ı Rusya ile yapılan dizel anlaşması nedeniyle eleştirerek, Trump'ın Putin ile ticari anlaşma yaparak fiilen ihanet ettiğini söyledi. Babis, bu konuda bir şey yapılması gerektiğini söyledi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, ABD Başkanı Donald TrumpRusya ile yapılan dizel anlaşması nedeniyle sert bir dille eleştirerek, "Trump, Putin ile bir ticari anlaşma yaparak fiilen bize ihanet etti, bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor" dedi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantıları öncesinde gazetecilere konuştu. Zirvenin ilk gününde bütçe görüşmeleri olduğunu ve yüksek enerji fiyatları ve Çin ile ticari dengesizliği de görüştüklerini söyleyen Babis, Çin'in para birimini sürekli devalüe ederek pazarda avantaj sağladığını ve bu nedenle Çekya'nın Euro bölgesine girmesini asla desteklemeyeceğini söyledi. Babis, "Çünkü Çek korunası, bize Avrupa'da ve dünyada bir şey olduğunda müdahale imkanı sağlıyor" dedi. Babis, "Çinliler, pazardaki paylarını artırırken, aynı zamanda para birimlerinin değerini de düşürüyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin dizel anlaşmasını eleştirdi

Bugünkü görüşmelerin ana konusunu oluşturan Ukrayna meselesine değinen Babis, "Hepimiz barış istiyoruz. Ama bu, Rusya'nın bir takım taleplerini kabul etmek anlamına gelmiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya ile yapılan dizel anlaşması nedeniyle sert bir dille eleştiren Babis, "Trump, (Rusya Devlet Başkanı) Putin ile bir ticari anlaşma yaparak fiilen bize ihanet etti ve bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Babis, "Ayrıca Avrupa bütçesinde Ukrayna için 100 milyar Euro bulunması meselesi de beni rahatsız ediyor. Bu para kredi olarak verilmeli" dedi. Çekya'nın her halükarda buna garanti vermeyeceğini söyleyen Babis, "Zelenskiy'nin gelip parası olmadığını ve Patriot füzelerinin olmadığını söyleyeceği kesin. Bunu biliyoruz ve defalarca duyduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Çek CumhuriyetiVladimir PutinDış PolitikaDonald TrumpPolitikaEkonomiBrükselRusyaDünyaSon Dakika

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