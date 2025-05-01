Çelik\'ten 1 Mayıs Kutlaması

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Emek insanı yücelten en büyük değerlerden biridir. Emekçi, dünyayı daha iyi, daha yaşanılır ve daha anlamlı bir yer haline getirir. Alın teriyle insanlığa katkı sağlayan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.