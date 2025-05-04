Özgür Özel\'e yumruklu saldırıya AK Parti\'den ilk tepki

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

TÖREN ÇIKIŞI ÖZEL'E YUMRUKLU SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.