Özgür Özel'e yumruklu saldırıya AK Parti'den ilk tepki - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'e yumruklu saldırıya AK Parti'den ilk tepki

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Dün vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni için AKM'ye giden CHP lideri Özgür Özel çıkışta yumruklu saldırıya uğradı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin, "Saldırıyı lanetliyoruz. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.

04.05.2025 13:07
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

TÖREN ÇIKIŞI ÖZEL'E YUMRUKLU SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel barış mesajlarının verildiği törenin bitimi sonrasında AKM'den ayrılırken bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya ilişkin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel\'e yumruklu saldırıya AK Parti\'den ilk tepki
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'e yumruklu saldırıya AK Parti'den ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tuna güler:
    Bir Akepe oyunu ile daha karşı karşıyayız. Ülkeyi mahvettiniz. Allah öteki dünyaya bırakmaz inşallah 36 36 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Planlı yapılmış birşey zaten tokat atıyır yumruk atmıyor mevzu devleti karıştırmak yazıklar olsun yapana da yaptıranlarada 36 13 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Namertçe,namussuzca ve şerefsizce bir eylem..AKP seçmenlerinin tamamen sahip çıkıp desteklemeletine uygun... 25 17 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    Daha düne kadar Chp ve Chp nin başkanlarına yapılan saldırılara ''Bunlar iyi günleriniz'' diyerek destek veriyordunuz ömer çelik efendi hayırdır nolldduuuu 23 6 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    kesin sizin işiniz 18 8 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    bu yumruk akp ye atılmış olsaydı aynı sükunetle kınarmıydınız 19 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam sağlam vuramamış özgür olayı kameralar önünde fazla abartmış 5 18 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Yumruk değil tokat yumruk atsa çok daha fena olurdu vuran adam baya iri yarı ama doğru değil siyasi ise çok çok yanlış ama boykot yüzünden canı yanmış bir esnafsa kişiselse yorum yapamam 3 8 Yanıtla
  • DURU TEMİZLİK:
    yapılan dogru degil türkiyenin ana muhalefet partisi genel başkanına bundan yıllar önce adalet bakanı iken Hacıbektaş şenliklerinde yumruk yiyen bekir bozdaga yapılan saldırıda sayın genelbşkan ne dediyse bende buradan aynısını söylüyorum 10 1 Yanıtla
  • Yesim Tuğrul Akdag:
    Sn.K. Kilicdaroglu’na yumruk atanOsman Sarigul’e yumruk atan Osman Sarigul’e 2,5 yil hapis cezasi verilmistl..(Bu cezanın yatarı olmadığını bilirsiniz). Bakalım bu provakatör için hukuk ne uygulama yapacak…. Asıl suçlu sosyal medyada yanlış ve yalan paylaşımlar ile halkı bu hale getiren taraflı kişilerin yönlendirmeleri ….?? 3 0 Yanıtla
  • 123456mm:
    Ya bunu siyasallastıracak en son parti CHP. 2013 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Hacı Bektaş etkinliklerinde saldırıya uğruyor. CHP milletvekilleri saldırganı alan polisle tartısıypr. Neden alıyorsunuz diye? Çıkıp bir vekil kınama yapmıyor. Burda kimse masal anlatmasın. Ne olduğunuzu, nasıl tiyatrolar çevirdiklerini tahmin ediyoruz geçmişten. Ama bu olay çok çirkin. Bırakın parti genel başkanını orda cenazeye katılan normal bir sivil vatandaşa bile dokunulamaz ayrı bir konu bu. Yapılan şey terbiyesizce. Sandık gelir oyunu verirsin. Siyasetçilerin en korktuğu şeydir sandık. Ama korkarım ki bu da ayarlanmış birilerince ve oraya salınmış bir piyon. 2 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Turkiye adina bir kara lekedir 1 0 Yanıtla
  • Can Gönül:
    ne yumruğu yaaa....adam Osmanlı tokadı atmış kendine gelmesi için.... 0 0 Yanıtla
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