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Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak - Son Dakika

Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak

08.11.2021 15:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, komedyen Cem Yılmaz'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili söylediği sözlerine eleştiri getirdi. "Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme alan Çiçek, "Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak, seni kurtaran olmayacak" dedi.

Geçen hafta bir YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, "Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" cevabını vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili sözleri gündem olan komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz'a yanıt verdi. Çiçek, partisinin yayın organı TürkGün'de "Cem Yılmaz PKK'yı kınayan bir cümle kurabilir misin?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"BU MİLLETİN KAZANDIRDIĞI PARALAR HARAM OLSUN"

Cem Yılmaz'a yönelik eleştirilerde bulunan Çiçek, "Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK'lı terörist Demirtaş'ı, PKK destekçisi Osman Kavala'yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun." dedi.

"SENİ KURTARAN OLMAYACAK"

Yılmaz'a "terör örgütü PKK ve uzantılarını kınama" çağrısı yapıp "Terörist Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın terör örgütü PKK'yı destekleyen açıklamalarına ait videoları evinde oturup izleyip, gizemi çözüp-çözmediğine dair tekrar bir açıklama yapar mısın?" diye seslenen Yıldıray Çiçek şöyle devam etti:

"Aksi halde 'Kasımpaşa'dan Apaçi Selim'in selamı var' desen bile senin bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz… Solcu ol olmasına da vatanı satan, terörist destekçisi solcu olma… Sen ve senin gibi sanatçılar, PKK'lı terörist Demirtaş'ı, PKK destekçisi Osman Kavala'yı savunuyorsa bu milletin size kazandırdığı paralar haram olsun… O yetim-öksüz şehit çocuklarının ahı sizi ömür boyu rahat bırakmasın"

Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten Demirtaş ve Kavala tepkisi: Seni kurtaran olmayacak

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Son Dakika Politika Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten 'Demirtaş ve Kavala' tepkisi: Seni kurtaran olmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak - Son Dakika
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