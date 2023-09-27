Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

Son Güncelleme: 27.09.2023 21:35

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 8 Ekim'de yapılacak kongre öncesi il başkanlığına adaylığını açıkladı. Canpolat, CHP'de çaycılık görevi de verilse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 8 Ekim'de yapılacak kongre öncesi il başkanlığına adaylığını açıkladı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden Canpolat, CHP'de çaycılık görevi de verilse yapmaya hazır olduklarını söyledi. İl başkanlığı yaptığı dönemde, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ifade eden Canpolat, o süreçte yürüttükleri çalışmaları anlattı.

"GENEL BAŞKANA SALDIRARAK CHP'NİN DEĞERLERİNİ ORTADAN KALDIRAMAZSINIZ"

Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde olduğu gibi herkesin CHP'nin etrafında toplanmasının mücadelesini vereceklerini belirten Canpolat, "4 tane televizyonda CHP Genel Başkanı'na saldırarak CHP'nin değerlerini ortadan kaldıramazsınız." dedi.

Canpolat, partisinin ilçe başkanları ve genç arkadaşlarının önerisiyle yeniden il başkanlığına aday olduğunu vurgulayarak, "CHP örgütünün İYİ Parti'nin üzerinden işe girme dönemi bitmiştir." ifadesini kullandı.

"BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

CHP'yi kimsenin dizayn edemeyeceğini söyleyen Canpolat, "Elbette bir yenileşmeye ihtiyaç var. Atatürk'ün koltuğunda oturan Genel Başkanımıza saldırarak CHP'ye yeni bir şey yapamazsınız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bu yenileşmeyi birlikte yapacağız." diye konuştu.

Canpolat, medya organlarının yönlendirmesiyle, tepeden söylemlerle CHP'de yenilenmenin gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "25-30 yıldır bu partide milletvekili olup değişmeyenlerle değişimi sağlamak mümkün değildir. Bu yenilenmeyi, dışlanan CHP'yi yönetime taşıyarak yapacağız." dedi.

"CHP'DE KAVGA DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

CHP'yi yeniden büyük bir aile yapacaklarını kaydeden Canpolat, eşin, dostun belediye meclis üyesi olduğu günlerin, kendi dönemlerinde biteceğini söyledi.

Kalabalığa, "Önümüzdeki seçimde CHP'nin İstanbul adayı Sayın İmamoğlu'nu belediye başkanı yapmaya hazır mısınız?" diye soran Canpolat, "İstanbul'dan başlayarak partideki sevgisizliği ortadan kaldıracağız. Partinin tamamını kucaklayacağız. CHP'de kavga dönemini bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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