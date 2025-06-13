Cemil Meriç 38. Yılında Anıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 38'inci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin düşünce dünyasına kalıcı izler bırakmış Cemil Meriç'i, vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Üstat, fikirleri ve ufuk açan eserleriyle zihinlerde yer edinmiş, güçlü düşünce mirasıyla daima hayırla anılacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.