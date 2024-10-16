Cenevre'de İsrailli Temsilciye Protesto

Politika

İsviçre'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu oturumunda çok sayıda parlamenter, İsrailli temsilcinin konuşmasını protesto ederek salonu terk etti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu oturumunda İsrailli temsilci protesto edildi. İsrail'in iktidar partisi Likud milletvekillerinden Dan Illouz'un konuşmasına başlamadan önce bazı parlamenterler, " Filistin'e Özgürlük" sloganları attı. Illouz'un konuşması öncesinde birçok ülkeden parlamenterlerin protesto amacıyla masalara vurduğu ve ardından toplu halde salonu terk etmeye başladı.

Salonda TBMM adına bulunan parlamenterler de Filistin heyeti tarafından başlatıldığı bildirilen protesto hareketine destek vererek, İsrail temsilcisinin konuşması öncesinde salonu terk etti.

İsrail heyeti, dün yapılan oturum sırasında da geniş katılımlı bir protesto ile karşı karşıya kalmış ve İsrailli temsilcinin konuşması sırasında birçok ülkenin temsilcisi salonu toplu şekilde terk etmişti. - CENEVRE