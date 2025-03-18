Cenevre\'de Kıbrıs Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantıya katıldı.

Toplantıda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de yer aldı.

Katılımcılar, toplantı öncesi fotoğraf çektirdi. - CENEVRE