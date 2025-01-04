Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.
Aksaray Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.
Daha sonra Aksaray Belediyesine geçen Yılmaz, bir süre Başkan Evren Dinçer ile görüştü.
Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz Aksaray'da - Son Dakika
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