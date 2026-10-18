Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü 'dost ve kardeş' sözleriyle kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bağımsızlık yıl dönümünü kutlarım." ifadesini kullandı.