Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Görüştü

Politika

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ceyhan'ın kalkınması ve gelişmesi için yapılacak olan kamu yatırımları ile projeleri görüştü.

Aydar, beraberinde Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Yalçınkaya ile birlikte Köşger'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Ceyhan'da yürütülen belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi veren Aydar, ilçe halkının talepleri ve ihtiyaçları konusunda da Vali Köşger'e bilgi aktardı. Görüşmede, Ceyhan'ın kalkınması ve gelişmesi için yapılacak kamu yatırımları ve projeler de ele alındı. Vali Köşger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydar'a görevinde başarılar diledi. Görüşmenin ardından Aydar, Valilik makamından ayrılırken, Ceyhan'a yapılacak olan yatırımlara destekleri için Vali Köşger'e teşekkür etti. - ADANA