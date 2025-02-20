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Politika

CHP, AYM'ye Başvurdu

CHP, AYM\'ye Başvurdu

CHP, engelli araç ÖTV düzenlemesi ve diğer hukuksal değişiklikler için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

20.02.2025 17:19
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CHP, engelli yurttaşlara araç alımlarında ÖTV istisnasının daraltılması düzenlemesinin de yer aldığı "7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından beraberindeki milletvekilleriyle basın açıklaması yaptı.

Kanunun, "başta engelliler olmak üzere çok sayıda toplum kesiminin haklarını çiğneyen, demokratik toplum düzeninin işleyişini bozan bir içeriğe sahip olduğunu" öne süren Günaydın, durdurma ve iptal istemiyle başvuruda bulunduklarını söyledi.

Günaydın, malul ve engellilerin, çeşitli binek otomobillerini ve traktörlerini 5 yıla kadar ÖTV'den muaf olmak üzere alabildiklerini ama kanunla yapılan düzenlemeyle bu sürenin 10 yıla çıkartıldığını anımsatarak, bunun adalete uygun olmadığını düşündüklerini dile getirdi.

Engellilerin alacakları otomobillere yüzde 20 yerli katkı payı zorunluluğu getirilmesini eleştiren Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanına bunu 2 katına kadar yükseltme hakkı tanındı ve Cumhurbaşkanı da bu hakkı yüzde 40 olarak belirledi. Bu da yine engellilerin haklarına yönelik olmak üzere bir kısıtlama ve yeni bir zorluk çıkartma hamlesi olarak dikkat çekiyor. Sigortalılara, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması için esas alınan günlük kazancın tespitinde, son 3 aylık gelirlerin toplamı yerine, son 12 aylık gelirlerinin toplamı yönteminin benimsenmesi suretiyle daha düşük miktarda geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin yasayla hükme bağlandı. Bunun da adaletle açıklanabilir bir tarafı yoktur. Bu nedenle de AYM'ye başvurduk."

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Cumhurbaşkanı'nın, yurt dışında görev alacak personeli aylıksız izinli olarak gönderebilmesini düzenleyen hükmün iptali için de AYM'ye başvurduklarını söyledi.

Günaydın, ayrıca, 7537 sayılı kanunda yer alan, atama, görevlendirme, kadroya geri dönme, ödenmiş Genel Sağlık Sigortası primlerinin iade ve mahsup edilmemesi ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen bazı kamu görevlilerinin 178 sayılı CBK ile atama yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesine ilişkin hükümlerin de iptali için AYM'ye başvurduklarını anlattı.

Kaynak: AA

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