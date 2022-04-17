CHP Bilecik'te toplu istifa - Son Dakika
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CHP Bilecik'te toplu istifa

17.04.2022 15:54
CHP Bilecik'te toplu istifa

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Bilecik Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun mobing uyguladığı gerekçesiyle toplu olarak istifa etti.

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Bilecik Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun mobing uyguladığı gerekçesiyle toplu olarak istifa etti.

CHP Bilecik Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Meral Tatar ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. İrem Ece Vural ile yönetim kurulu üyesi 12 kişi toplu olarak istifa etti. İstifa dilekçelerini Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'ya veren Meral Tatar, "2 yıldır büyük bir şevk, özveri, onur ve gururla sürdürdüğüm CHP Bilecik Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlık görevimden bugün itibarıyla yönetim kurulum ile birlikte istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Partimize gönül vermiş biz kadınlar her zaman haksızlığa, adaletsizliğe, ötekileştirilmeye karşı yola çıktık. Fakat CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı'nda yaşadığım olumsuzluklara karşı dirensem de, bu olumsuzluklar karşısında verdiğim mücadeleden ve fikir özgürlüğüm nedeniyle şahsıma mobing uygulanmıştır. Fikir ve düşünce özgürlüğüm yok sayılarak ötekileştirilmeme ve CHP'ye uymayacak tavırlara asla boyun eğmeyeceğimi bilmenizi istiyorum. Kadın Kolları Başkanlığı görevimden istifa etsem de her zaman olduğu gibi mücadeleme devam edeceğimi, CHP'nin bir üyesi olarak partime hizmet etmekten onur ve gurur duyacağımı bildirmek isterim. Büyük bir emek ve değer verdiğim partimin misyonunu ve adını şahsi hedef ve hırsları yüzünden zedelemeye çalışanların hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklarının bilinciyle tekrar ediyorum ki her şey çok güzel olacak" dedi.

"Temennimiz ilimizde partimizin Atatürk ışığında, hukuk ve adalet yolunda ileriye gitmesidir"

Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. İrem Ece Vural ise, "Bilecik'e ve CHP'ye faydalı olmak amacıyla başladığım siyasette, çok severek sürdürdüğüm Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden 5 yönetim kurulu üyesi arkadaşım ile birlikte bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildiriyorum. Temennimiz ilimizde partimizin Atatürk ışığında, hukuk ve adalet yolunda ileriye gitmesidir. Görevimden istifa etmiş olsam da CHP'nin bir üyesi olarak partime her zaman hizmet etmekten onur ve gurur duyacağımı bildirmek isterim' dedi.

Öte yandan Merkez İlçe Kadın Kolları yönetiminden 8, Merkez İlçe Gençlik Kolları yönetiminden ise 6 kişinin istifa dilekçesi verdiği öğrenildi. - BİLECİK

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Bilecik, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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