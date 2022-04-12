CHP'den 'emeklilerin bayram ikramiyesi artırılsın' teklifi - Son Dakika
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CHP'den 'emeklilerin bayram ikramiyesi artırılsın' teklifi

12.04.2022 11:17
CHP'den 'emeklilerin bayram ikramiyesi artırılsın' teklifi

CHP, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1100 TL'den asgari ücret seviyesine çıkartılmasını da içeren yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 3 maddelik yasa teklifi, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL'den net asgari ücret tutarına yükseltilmesi ile bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini öngörüyor.

'SOSYAL DEVLET İLKESİNİN AÇIK İHLALİ'Teklifin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden birisi, yaşlıları koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür. Kur korumalı mevduat ve döviz garantili projeler gibi uygulamalarla, zenginlere büyük transferlerin yapıldığı bir dönemde;  artan enflasyon nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL'de kalması, sosyal devlet ilkesinin açık ihlalidir. En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL'ye çıkarıldığı bir dönemde, 1100 TL'lik bayram ikramiyesi hiçbir yurttaşımızın yarasına merhem olmayacaktır."


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Son dakika politika: CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi Son dakika politika: CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Türk Lirası, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den 'emeklilerin bayram ikramiyesi artırılsın' teklifi - Son Dakika


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