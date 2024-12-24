CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin heyet görevlendirdi.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in başkanlığındaki heyette, Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun yer alıyor.
CHP heyeti, bugün patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak, yetkililerden bilgi alacak.
Son Dakika › Politika › CHP'den Patlama İncelemesi - Son Dakika
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