CHP\'den Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Seçim Zaferini Kutladı

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Yalova Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürel, seçim zaferini partililerle kutladı.
Mehmet Gürel'in Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilmesi nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama düzenlendi. Gürel, burada yaptığı konuşmada, 3 ay süren yoğun bir çalışmanın tamamlandığını belirterek, "Bugün itibariyle Yalova Belediye Başkanlık seçimini resmen kazanmış bulunmaktayız. Ben çok duygusal anlar yaşıyorum şu anda. Sizler buradan nasıl gözüktüğünüzü görseniz, bilseniz siz de böyle hissedersiniz. Yalova' da ne kazandı biliyor musunuz arkadaşlar? Yalova'da samimiyet kazandı. Yalova Belediye Başkanı'nı, Yalova halkının seçeceğini herkese gösterdiniz. Yalova'yla alakalı hayalleri olan içinizden biriyim. Hayat beni bu noktaya getirdi sizlerin sayesinde çok gururluyum. Bundan on yıl önce yarım kalmış hikayenin bittiği gündür. Yalova'yı inşallah büyük bir samimiyetle, şeffaflıkla ve halkımızla beraber yöneteceğiz. Sizler için Yalova'yı kalkındırmak, güzelleştirmek için, sorunlarımızı çözmek için yöneticilerimizle beraber, halkımızla beraber, ortak akıl oluşturarak, kibirlenmeyerek, egolarımıza girmeyerek, samimi, arkadaş, dost, kardeş, tek yürek aile olarak Yalova'nın geleceğine hep birlikte şekil vereceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve CHP örgütünün bir parçasıyım. ve bununla da gurur duyuyorum ama Yalova'da CHP'li olmayan fakat Yalova'yı bizlerle beraber yönetmeye talip arkadaşlarımız, dostlarımız bütün görüşler, insanlarla beraber hep beraber bu seçimi kazandık. Bu seçimi hep beraber kardeşliğin, özgürlüğün, eşitliğin, samimiyetin gücüyle kazandık. Bundan sonra da böyle yönetilecek Yalova. Hiçbir yönetici halkına yalan söylemeyecek, kandırmayacak, gururlanmayacak, neysek o olacağız. Sizlerden biri olacağız" ifadesini kullandı.
Gürel'e kutlamada Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve İl Başkanı Erdem Doğancı eşlik etti. - YALOVA
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AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 4 milyon 112 bin 400 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Murat Kurum ise 3 milyon 234 bin 836 oy aldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzon Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olup, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Mansur Yavaş kazandı.
Kastamonu Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Hasan Baltacı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 552 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Tahsin Babaş ise 22 bin 24 oyda kaldı. Baltacı, Sinop'un Boyabat ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış ve CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ayrıca Baltacı, 2018 ve 2023 yıllarında CHP Kastamonu Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Özcan, 49 bin 571 oy alırken, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol 27 bin 41 oy aldı. Tanju Özcan, Bolu'da doğmuş olup, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce CHP Bolu Merkez İlçe Başkanlığı ve Bolu Milletvekilliği görevlerinde bulunan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Memduh Büyükkılıç 277 bin 148, Yeniden Refah adayı Abdullah Özkırış 140 bin 384 oy aldı. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş olup, eğitimini Kayseri'de tamamlamıştır. Siyasete 1993 yılında giren Büyükkılıç, daha önce Melikgazi Belediye Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ötüken Senger 16 bin 35, DEM Parti adayı Kenan Karahancı 13 bin 453 oy aldı. Senger'in öz geçmişi: Kars'ta doğan Senger, eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
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