İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstinaf ve Yargıtay sürecinin açık olduğu karara muhalefet tepki gösterdi.
CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İmamoğlu'na destek için Çenesuyu Köprüsü'ne pankart astı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartta "Daha yeni başlıyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.
Demir astığı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Demir, "Arkadaşlar ifademiz alınmak üzere tekrardan alındık" dedi.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu'na destek için köprüye pankart asan CHP'li gözaltına alındı - Son Dakika