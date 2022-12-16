Ekrem İmamoğlu'na destek için köprüye pankart asan CHP'li gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekrem İmamoğlu'na destek için köprüye pankart asan CHP'li gözaltına alındı

16.12.2022 22:47

Mahkemenin hapis cezası verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çenesuyu Köprüsü'ne pankart asan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstinaf ve Yargıtay sürecinin açık olduğu karara muhalefet tepki gösterdi.

PANKART ASTI

CHP Derince İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, İmamoğlu'na destek için Çenesuyu Köprüsü'ne pankart astı. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı pankartta "Daha yeni başlıyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'na destek için pankart asan CHP'li başkan, gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Demir astığı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Demir, "Arkadaşlar ifademiz alınmak üzere tekrardan alındık" dedi.

İmamoğlu'na destek için pankart asan CHP'li başkan, gözaltına alındı
YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'na destek için köprüye pankart asan CHP'li gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
23:05 Kendi markası için poz veren Lionel Messi alay konusu oldu
22:35 CHP ilk kez tarih verdi! 6'lı masanın adayı ne zaman belli olacak?
22:27 Ekrem İmamoğlu'na destek için köprüye pankart asan CHP'li gözaltına alındı
22:26 Beşiktaş'a gitmesi beklenen Caner Erkin'den ters köşe! Süper Lig takımıyla anlaştı
21:48 Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlı yayında mülteci sorusuna cevap verdi: Endişeliyim
21:46 Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber! 19 yaşındaki stoper sezonu kapattı
21:41 Fuat Oktay muhalefete rest çekti: Kendine güvenenleri delikanlıca adaylığını ilan edip sahalara çıkmaya davet ediyoruz
21:32 1 milyon litrelik akvaryum patladı! Avrupa ülkesinde faciadan dönüldü
21:16 Hülya Avşar duş sonrası pozuyla sosyal medyayı salladı
19:25 ABD'li dev banka Goldman Sachs binlerce çalışanı işten çıkarmayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 23:24:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na destek için köprüye pankart asan CHP'li gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement