CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Parti simgesi ve bayrağında değişiklik yok - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Parti simgesi ve bayrağında değişiklik yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, parti simgesinde yer alan altı oktaki devletçiliği simgeleyen okun renklerinin değişmesine ilişkin açıklama yaptı. Yücel, yeşil ve mor renklerin çevrecilik ve kadın-erkek eşitliğini sembolize ettiğini belirtti ve partinin simgesi ve bayrağında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

05.08.2024 17:28
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti simgesinde yer alan altı oktaki devletçiliği simgeleyen okun renklerinin değişmesine ilişkin, "Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP'nin altı oklu simgesinin, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliği ifade ettiğini, parti bayraklarının ise kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayrak olduğunu anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "devletçilik" okunu anlatırken, çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılıklarını vurguladığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarf ettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."

Kaynak: AA

Deniz Yücel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Parti simgesi ve bayrağında değişiklik yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: Parti simgesi ve bayrağında değişiklik yok - Son Dakika
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