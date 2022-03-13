CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, konferansta konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, konferansta konuştu

13.03.2022 03:55

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 8 Mart'a ne anlam yüklenirse yüklensin aslında özü itibarıyla 8 Mart'ın kadınlar için bir mücadele günü olduğunu söyledi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 8 Mart'a ne anlam yüklenirse yüklensin aslında özü itibarıyla 8 Mart'ın kadınlar için bir mücadele günü olduğunu söyledi.

Karaca, partisinin Marmaris Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadın Hakları ve Bizi Bekleyen Tehlikeler" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Armutalan Kültür Merkezi'ndeki konferansta, kadını konuşmak için Marmaris'e geldiklerini belirten Karaca, "8 Mart kimilerine göre emekçi kadınlar günü kimilerine göre kadın hakları günü. Kim 8 Mart'a hangi anlamı yüklerse yüklesin aslında özü itibariyle baktığımızda 8 Mart kadınlar için bir mücadele günüdür. " dedi.

Kadın ve erkek arasında iş yaşamında eşitsizlik olduğunu dile getiren Karaca, "2019 resmi kayıtlarına göre aynı işi yapan aynı süre çalışan kadın ve erkek arasındaki ücret farkı, erkek 100 lira ücret alıyorsa aynı işte aynı süre çalışan kadın 47 lira ücret alıyor. Kadına dair şiddeti içime sindiremediğim için bu konuda sayı dahi vermek istemiyorum." diye konuştu.

Moderatörlüğünü avukat Alev Öztürk'ün yaptığı konferansa CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybek, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, partililer ve kadınlar katıldı.

Konferansın ardından Karaca ve partililer, Sarıana Mahallesi'ndeki Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde oluşturulan Marmaris Belediyesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, konferansta konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, konferansta konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, konferansta konuştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Marmaris, 8 mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, konferansta konuştu - Son Dakika


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