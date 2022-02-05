CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, İzmir'de basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, yoksulluğun azaltılması için vergi, emeklilik ve üretim reformu yapmayı vadettiklerini söyledi.

Taşkın, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 20 yıldır nüfusa paralel şekilde yoksul sayısının yükseldiğini savunan Taşkın, iktidarın seçime yakın destekleri artırmayı öngören bir politika izlediğini iddia etti. Taşkın, yakın zamanda açıklanan ısınma desteklerinin kökeninde oy korkusunun yattığını öne sürdü.

Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini, yoksulluğun üretimi artırmadan azalmayacağını kaydeden Taşkın, "Türkiye'de entegre bir politika düşünüyoruz. Mutlaka üretimi artırmamız lazım, mutlaka ciddi bir emeklilik reformu yapacağız. Vergi reformu, emeklik reformu, üretim reformu gibi şeyler yapmadan yoksullukla mücadele yapılamaz." diye konuştu.

CHP'nin yıllardır asgari ücretten gelir vergisinin alınmamasını savunduğunu belirten Taşkın, şöyle devam etti:

"İktidarın böyle bir vaadi yoktu. Bizim vaadimizdi hayata geçirdiler, biz bundan sevinç duyuyoruz. İstediğimiz bir şey oldu. Seçmen korkusunun hakim olduğunu biliyoruz. Demokrasi güzel bir şeydir. Biz dahil tüm partiler seçmenden ürkerse, onların ihtiyaçlarını dikkate alırsa bazı şeyler değişiyor. Demokrasi temelde barışçıl yöntemlerle iktidarın değiştiği sistemdir. Biz de Türkiye'de seçim sonuçlarına saygılı insanlarız, adil koşullarda olduğu sürece. Bazen iktidarlar yorulur ve mevcut iktidarın yaptığı hataları yaparlar. Alır nadasa bırakırsınız kendilerini toparlarsa yeniden oyuna dönerler."

Taşkın, CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısının seçim sonuçlarına yansıyacağına inandıklarını, oylarının sistematik biçimde yükseldiğini söyledi.

CHP'li belediyelerin tüm Türkiye'de sosyal yardımları 3 katına çıkardığını kaydeden Taşkın, muhtaç kültürüyle yardım dağıtmaktan ve medyatik hayırseverlikten uzak durduklarını ifade etti.

Yüksel Taşkın, İzmir'deki CHP'li yerel yönetimlerin sosyal politikalarını başarılı bulduklarını da sözlerine ekledi.