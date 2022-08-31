CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk Evi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk Evi'ni ziyaret etti Açıklaması

31.08.2022 11:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer tarihe sahip çıkmazsak geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek geleceğimize sahip çıkarız. Bir kentin, bir ilçenin tarihi aynı zamanda ulusun tarihidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer tarihe sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Samsun'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Havza ilçesindeki Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Müze önünde kendisini karşılayanlara hitap edip, ilçenin tarihi önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada 18 gün sizler ağırladınız. 18 gün bağrınıza bastınız, tarihinize sahip çıkın. Bu ağırlama, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemlidir. Bu tarihi yaşatın ve evlatlarınıza da öğretin. Eğer tarihe sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkamayız. Eğer tarihimizi iyi bilirsek, geleceğimizi daha iyi yönlendiririz. Bir kentin, bir ilçenin tarihi aynı zaman da ulusun tarihidir. O nedenle burada bulunmaktan son derece mutluyum. Havza'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuk edenler sizlerin babaları, ataları, dedeleri onları da buradan rahmetle anıyorum" diye konuştu.Kılıçdaroğlu daha sonra Vezirköprü ilçesine geçti.


YORUMLAR
500
Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor Azerbaycan, Türkiye'deki vatandaşlarının resmi işlemlerini mobil otobüsle yapıyor 30 Ağustos Aydın'da coşkuyla kutlandı 30 Ağustos Aydın'da coşkuyla kutlandı Esenyurt Belediyesi'nden 30 Ağustos'a Özel Kutlama Programı Esenyurt Belediyesi'nden 30 Ağustos'a Özel Kutlama Programı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk Evi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Havza'daki Atatürk Evi'ni ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement