CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı

23.10.2022 18:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Kubat'ı genel başkan danışmanı olarak atladı. Kubat'ın eskiden MHP yöneticisi olması dikkatlerden açmadı.

MHP'nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP'nin 2016'daki kurultay sürecinde değişim isteyenler arasında bulunan Kubat, CHP lideriyle fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı
YORUMLAR (1)
  • Dogan Oksuz: Hahahaha. Biz yaşamayalım ya. Millet çalışmadan para kazanıyor, seçtiğimiz insanlar süper maaş alıp yan gel yat. Sonrada transfer ol. Hahahaha Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı - Son Dakika
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