MHP'nin eski Ankara il yöneticisi Ramazan Kubat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandı.
MHP'nin 2016'daki kurultay sürecinde değişim isteyenler arasında bulunan Kubat, CHP lideriyle fotoğrafını paylaşarak, "Millet yolunda hizmetten kaçmayan, doğruluğuna, dürüstlüğüne, iyiliğine kalbi gönülden inandığım; Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun tensipleriyle 'Genel Başkan Danışmanlığı' sorumluluğunu almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski MHP'li Ramazan Kubat'ı danışman olarak atadı - Son Dakika