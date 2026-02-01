CHP Genel Başkanı Özel: "Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz" - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel: "Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel: "Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz"
01.02.2026 13:40  Güncelleme: 13:43
Çorum'un Mecitözü ilçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz. En sonunda gönül kıranlar değil, gönül yapanlar kazanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum'un Mecitözü ilçesinde açılan Hitit Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. CHP'li belediyelerin engellendiğini iddia eden Özel, "Şaka değil, belediye başkanlarımız ve belediyeyi yöneten bütün bürokratlar neredeyse, en önemli, en kritik noktadaki arkadaşlarımız cezaevine konulmuşken, 'CHP çalışamasın', 'hizmet edemesin', 'CHP'yi felç edelim ki milletin gönlüne girmesinler', 'bir kez daha bizi yenmesinler, gelecek seçimlerde iktidar olmasınlar' diye bu kötülükler yapılırken bu hizmet yapılıyor" diye konuştu.

"Bütün gençlerin gözü yurt dışında"

Mecitözü'nün nüfusunun AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren yarı yarıya azaldığını savunan Özel, "Emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın almaz, asgari üretli 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 3 çeyrek altın almaz. Çiftçi, 1 kilo buğday satıyordu, 6 kilo mazot alıyordu. Şimdi 1 kilo buğday 1 litre mazotu zor alıyor. Esnaf desen, çiftçide olmayınca, emeklide, emekçide olmayınca esnaf sürünüyor. Bütün gençlerin gözü yurt dışında. Mecitözü'nde olan İstanbul'a gitmek istiyor, İstanbul'da olan Avrupa'ya gitmek istiyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Mecitözü'ne iyi gelmemiş. Nüfus 26 binden 13 bine düşmüş. 'Neden bu olmuş' dedim, baktım, 6 tane banka şube kapatmış. Adliye kapatmış, pancar dairesi kapanmış, Telekom kapanmış, Tapu Dairesi kapanmış, askerlik şubesi kapanmış, Orman İşletmesi kapatılmış, cezaevi kapatılmış, Beke Kaplıcası 25 yıldır kapalı bekliyormuş. Sayın Erdoğan iyi gelmediği gibi iktidarı da Mecitözü'ne iyi gelmemiş. Bu kadar Cumhuriyet kurumunun, eserinin, devlet dairesinin olmadığı yerde, bankanın kaçıp gittiği yerde, askerlik şubesinin, adliyenin gittiği yerde tabii ki nüfus artmaz" dedi.

"Anahtarını vermeden boş senede imza istiyorlar"

CHP'li belediyelerin hizmetlerinden bahseden Özel, deprem konutlarıyla ilgili iktidarı eleştirerek, "Türkiye genelinde kreş sayımız 800'e ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazansaydı olmayacak 800 kreşte bu ülkenin yoksul ailelerin çocukları kreşe gidiyor. 77 tane öğrenci yurdu yaptı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. 165, 116'ncısı burada açılacak kent lokantası var. 4 kap sıcak yemeği yarım tas çorba fiyatına veriyor. Yurt genelinde 160 tane halk marketimiz, halk mandıramız, halk ekmeğimiz var. Burada mandıra ürünleri, et, kıyma yarı fiyatına satılıyor. Bunları belediyelerimizin gücünün yettiği imkanları nispetinde her yerde yapmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da karalama kampanyasıyla Recep Tayyip Erdoğan gidiyor, 'taş üstüne taş koymadılar' diyor. Bunların deprem bölgesine '1 yılda yapacağız' deyip, 1 yıl sonunda sadece yüzde 2'sini yaptıkları, 2 yılda yüzde 30'unu yaptıkları, nihayet 3 yılın sonunda devletin bütün imkanlarıyla yüzde 70'e ulaştıkları deprem konutları var. Anahtarını vermeden boş senede imza istiyorlar. Afet Kanunu 'faiz yasak' diyor, faiz hanesini boş bırakmış, oraya çizgi çekene anahtarını vermiyorlar. Bir de çıkmış, 'Cumhuriyet Halk Partisi taş üstüne taş koymuş mu' diyor. Tayyip bey, taş üstüne taş koymadan bu Hitit Kültür Merkezi nasıl olacak? Bu Hitit Kültür Merkezini görmeyen, Allah'ın gücüne gider taş olursun. 'Taş üstüne taş koymadın' dersen bu eserin karşısında taşa dönersin. 'İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi'. Şimdi bunlar ilk zamanda ne yapsalar övüyor, 'ne yapsak yarıyor, Allah'ım verdikçe veriyor' diyorlardı. Şimdi millet bunların gerçek yüzünü gördü, hasetliklerini, fenalıklarını gördü. Millet gördü ki adam 20 bin lira emekliye maaş veriyor, kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı maaşı koluna saat diye takmış. Biz diyoruz 'emekliye 28 bin verelim', 'hayır' diye oy kullanıyor, kolunda bin emeklinin alacağı maaş kadar saat var. Millet bunların ne olduğunu gördü. Öyle bir noktaya geliyor ki bu insanlar kendi açken, yoksulken sarayda yaşayanları, şatafat içinde yaşayanları, kendine hizmet edenleri hapse atanları ve hasetlik yapanları gördü" şeklinde konuştu.

"Biz tökezlemeye kalkalım, millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor"

Her türlü engellemelere rağmen çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Özel, "Bunlar karaladıkça Allah yardım ediyor, bunlar kötüledikçe millet takdir ediyor. Bunlar yalana boğulmuş. Türkiye'de dört bir yanda belediyeler çırpınıyor, kentsel dönüşüm yapıyor. Bunlar imzayı atmaz, izin vermez, kaynak oluşturmaz. İstanbul'da, 'yarısı senden, yarısı benden' der. Yalova Belediyesi 'bize de yap' der, yapmaz, çünkü CHP'li belediye. Her türlü zorluğu çıkartıyorlar. Bunlar çelme taktıkça, biz tökezlemeye kalkalım, millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor. Omuz omuzayız, kol kolayız, el eleyiz, gönül gönüleyiz. İnsan bir düşünür, 'bu belediyelerin çoğu bendeydi, ne oldu da Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalktı, yüzde 65'i kazandı, 411 belediye kazandı, bir sene sonra ölçtürdüm, millet bunları takdir ediyor' der" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz. En sonunda gönül kıranlar değil, gönül yapanlar kazanacak. Kalbi taşlaşanlar, bu kadar hizmeti gördüğü halde 'taş üstüne taş koymuyorlar' yalanına sığınanlar değil, kalbinde insan sevgisi ve millete hizmet aşkı olanlar kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız." - ÇORUM

Kaynak: İHA

CHP Genel Başkanı Özel: 'Bunların kötü sözlerine kulağımızı tıkıyoruz, milletimizin gözünün içine bakıyoruz'

