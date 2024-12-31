CHP Genel Başkanı Özel'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özel'den yeni yıl mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasetin, kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı, kavga değil çare üreten, siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum.

31.12.2024 13:20
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasetin, kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı, kavga değil çare üreten, siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında 2024 yılını değerlendiren Özel, "Ekonomide kötü gidişin devam ettiği, küçük bir azınlık dışında, milyonlarca yurttaşımızın bile isteye yoksullaştırıldığı, var olan hukuksuzlukların, yenileri eklenerek sürdürüldüğü bir yılı yaşadık. İşçilerin, kadınların, çocukların ve hatta bebeklerin güvende tutulmadığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının hala sarılmadığı bir yılı geride bıraktık." görüşünü savundu.

Özel, Suriye'de yaşanan gelişmelere işaret ederek, Suriye'de ısrarla dile getirdikleri 4 öncelikleri bulunduğunu hatırlattı. Bunları, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması, Suriye'de bulunan Türk askerinin güvenliğinin, Türkiye'deki yurttaşların huzuru ve refahının temin edilmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin güvenle evlerine dönecekleri bir geri dönüş programının acilen hazırlanması ve uygulanması" olarak sıralayan Özel, iktidarı bu kapsamda adımlar atmaya davet etti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Özel, partinin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunu, milletin 31 Mart'ta nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine karşılık gelen belediyeleri CHP'ye emanet ettiğini belirtti. Özel, "O günden itibaren, önümüze çıkarılan tüm engelleri milletimizle birlikte kararlılıkla aşıyor, hiçbir ayrım yapmadan toplumun tüm kesimlerine hizmet götürüyoruz. Çünkü biz, Türkiye'nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla çalışıyoruz. Kutuplaşmaya karşı beraberliği, kısır kavgalar yerine milletin barışını savunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Özel, yapılacak ilk seçimlere umutla baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm güçlüklere, tüm ekonomik zorluklara rağmen asla yılmıyor, yurttaşlarımızın sıkıntılarının çözüleceği bir gelecek için inancımızı, azmimizi ve kararlılığımızı koruyoruz. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda da Türkiye'nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız. Türkiye ittifakını meydan meydan büyüteceğiz. Artık Türkiye'de, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini yakalayacak, güçlü bir sosyal devleti inşa edecek ve bu ülkenin gencine yaşlısına umut olacak bir iktidarın ayak sesleri duyulmaktadır. Yoksulluğu bitireceğimiz, gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracağımız, gençlerimize dünyanın başka ülkelerinde değil güzel ülkemizde hayal kurduracağımız, Cumhuriyet'i yeniden kimsesizlerin kimsesi yapacağımız günler yakındır."

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Özel, tüm branşlardan sporculara da daha büyük başarılara imza atacakları bir yıl dileğinde bulundu.

Özgür Özel, "Siyasetin, kavga, polemik, gerginlik üretmek yerine halkımızın sorunlarına çözüm üreten bir zeminde tartışılacağı, kavga değil çare üreten siyasetçilerin vatandaşın sorunlarını çözmekte yarışacağı bir yıl temenni ediyorum. Karda, kışta zor koşullarda görev yapan Mehmetçiğimize en içten selamlarımı gönderiyor, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özel'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

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