CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.

06.03.2024 19:57  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi.

Partisinin Uşak İl Başkanlığınca İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, Uşak'ın her zaman kendisine ve partisine sahip çıktığını söyledi.

Uşak'ın derdine derman olmak, sıkıntılarını çözmek için geldiğini aktaran Özel, partisinin Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın kentin sorunlarını bildiğini ifade etti.

Özel, geçen yıl yapılan seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazandığını kaydederek, ittifakın gücünü yerel seçimlerde dengelemek için yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini, o ittifakın adının da "Türkiye ittifakı" olduğunu söyledi. Herkesi Türkiye ittifakına davet eden Özel, "Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var." dedi.

Özel, önceki seçimlerde CHP listelerinde yer alan, ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, "Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ittifakının iyi sözden şaşmayacağını kaydeden Özel, milli takım gol atınca, Filenin Sultanları şampiyon olunca sevinenlerin Türkiye ittifakında olduğunu belirtti.

Özkan Yalım'ın seçilmesi halinde Uşak ile Ankara'nın kardeş belediye olacağını anlatan Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra tüm CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını, herkese kapılarını sonuna kadar açacağını sözlerine ekledi.

Özel, konuşmasının ardından partisinin Uşak'taki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA

Özkan Yalım, Türkiye, Ankara, Uşak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
21:25 Fenerbahçe’nin yıldız savunmacısı Becao tekrar sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Becao tekrar sakatlandı
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:15 Muş’ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı Muş'ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:34:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement