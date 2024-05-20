Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan ile görüştü.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere geldiği ilde, Samsun Eczacı Odasını ziyaret etti.

Başkan Onur Ferhat Karacan ve üyelerle bir araya gelen Özel, Samsun Eczacı Odası tarafından yapılan mobil eczane hakkında bilgi aldı.