CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı diledi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşiyle şehit olan Astsubay Çavuşumuz Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.