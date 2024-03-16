CHP Giresun'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

CHP Giresun'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Giresun\'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Giresun'da CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen proje ve aday tanıtım toplantısında, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'nin halkla iç içe olan bir kişi olduğu vurgulandı. Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise aydınlık günlerin yakın olduğunu belirterek, hak, hukuk ve adaletin tesis edildiği güzel günlerin kapıda olduğunu söyledi. Toplantıda, vatandaşların önerilerinin de dikkate alındığı gerçekçi projelerin sunulduğu ifade edildi.

16.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Giresun'da, CHP İl Başkanlığınca proje ve aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda organize edilen programda, Giresun Belediye Başkan adayı Fuat Köse'nin halkla yan yana olan, herkesin derdiyle dertlenen bir kişi olduğunu söyledi.

Milletvekilleri olarak TBMM'de, yerel yönetimlerin ise kentlerde ülke için çalışacağını ifade eden Işık, "Emin olun ki aydınlık günler yakın. Hak, hukuk, adaletin tesis edildiği güzel günler kapıda. Hele bir 31 Mart'tan çıkalım gerisi kolay." dedi.

Başkan adayı Köse ise vadettikleri projenin gerçekçi nitelikte olduğunu belirterek, sadece kentin ve vatandaşın ihtiyacı olan konulara değindiklerini, proje oluştururken vatandaşlardan gelen önerileri de dikkate aldıkları kaydetti.

Toplantıya, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Giresun'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Giresun'da Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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