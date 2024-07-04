CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Milyonlarca Vatandaşımız Zarar Görüyor - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Milyonlarca Vatandaşımız Zarar Görüyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, milyonlarca emekli, memur ve çalışanın zarar gördüğünü belirtti. Başarır, ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun maddelerine de değinerek, Meclis'te yasa yapma kalitesinin düştüğünü ve muhalefetin dinlenmediğini ifade etti. Ayrıca, kadın soy ismi hakkında yapılan düzenlemeyi eleştiren Başarır, Türk aile bütünlüğünün kadına şiddet olduğunda bozulmadığını vurguladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının da değerlendiren Başarır, milyonlarca vatandaşın cebine el uzatıldığını ve eksik zam almasının sağlandığını söyledi.

04.07.2024 15:17
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Milyonlarca emekli, memur, çalışan zarar görüyor. Bugün TÜİK milyonlarca vatandaşımızın cebine elini uzatmıştır. Onların eksik zam almasını sağlamıştır." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunulan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinde yer alan 20 maddenin Anayasa Mahkemesinin Anayasa'ya aykırı bularak iptal ettiği maddeler olduğunu söyledi.

Kanunlar yapılırken Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunduklarını, muhalefet şerhlerini buna göre yazdıklarını, iktidar milletvekillerini ve gruplarını da uyardıklarını ifade eden Başarır, "Bu neyi gösteriyor? Maalesef Meclis'te yasa yapma kalitesi günden güne düşüyor. Muhalefet dinlenmiyor, muhalefetin uyarıları dikkate alınmıyor. Ne oluyor? Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Anayasa Mahkemesi olmasa Anayasa'ya aykırı olan birçok yasa madde ile bu ülke yönetilecek. Yargı kararlarını ona göre verecek." diye konuştu.

Başarır, "Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği birçok maddenin bulunduğu kanun teklifinde yer alan en önemli maddenin ise 'soy ismi' olduğunu" ifade ederek, Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini savundu.

Teklifte, kadın soy ismini "evlendikten sonra eşinin soy ismi olmadan kullanabilir" hükmünün eski maddenin aynen korunarak getirildiğini ifade eden Başarır, "Gerekçe ise Türk aile bütünlüğü bozulurmuş. Her gün bir kadın öldürülüyor. Kadına şiddet olduğunda aile bütünlüğü bozulmuyor mu?" sorusunu yöneltti.

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Başarır, "Milyonlarca emekli, memur, çalışan zarar görüyor. Bugün TÜİK milyonlarca vatandaşımızın cebine elini uzatmıştır. Onların eksik zam almasını sağlamıştır. Bunu yaparak da suç işlemiştir. Asgari ücretliler zam alamayacaklar. Temmuz onlar için kara geçecek. Bugün milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Başarır, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine Başarır, şunları kaydetti:

"Erken seçimin olabilmesi için Meclis 360 ile bu kararı verebiliyor ya da cumhurbaşkanı Meclisi feshedebiliyor. Buna erken seçim, öne alınmış seçim dersiniz ya da cumhurbaşkanının feshetmesinden dolayı yapılacak seçim dersiniz. 2028'den önce bir seçim olacak öyle görünüyor. Sorunun erken seçimde olmadığı ekonomide olduğu söyleniyor. Biz de bunu söylüyoruz. 'Emekliye zam yapın' diyoruz. Temmuz ayında 'asgari ücretliye zam yapın' diyoruz. Sorun ekonomi ama düzeltecek gibi görünmüyorlar. Geçim yoksa seçim mutlaka olur. Cebi, midesi boş olan halk her iktidarı cezalandırmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Milyonlarca Vatandaşımız Zarar Görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Milyonlarca Vatandaşımız Zarar Görüyor - Son Dakika
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