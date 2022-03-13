CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu

13.03.2022 17:23

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde toplumun her kesimini kucaklayacağını ve tarafsız olacağını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin iktidar olması halinde toplumun her kesimini kucaklayacağını ve tarafsız olacağını belirtti.

Özel, birtakım programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, partisince Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aksaray İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin 100. yılının sonuna gelindiğini söyleyen Özel, ülkenin son 20 yılda cumhuriyet ve cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla hesaplaşan bir anlayışla yönetildiğini savundu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giden süreçte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerine, hedeflerine ve vasiyetlerine uygun şekilde ülkeyi yöneteceklerini dile getiren Özel, "Yoksulluğu yönetecek değil, yok edeceğiz. İşsizliği azaltacak değil, ortadan kaldıracağız. Bu ülkeyi gerçekten yüzü gülen insanların, milletin efendisi çiftçilerin, mutlu mesut emeklilerin ve geleceğe güvenle bakan gençlerin ülkesi yapacaksak cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir kez daha Atatürk'ün partisinin etrafında yürüyeceğiz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlarını sıcak tartışmanın tarafı yapmayız"

CHP'nin Türkiye'nin 81 ilinde sahada olduğunu ve sorunların çözümü için projelerini vatandaşlarla paylaştığını aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki en büyük sorunu, hangi siyasi partiden olursa olsun cumhurbaşkanlarını sıcak tartışmanın tarafı yapmayız. Çünkü onlar tarafsızdır. Bugün cumhurbaşkanının tarafsızlığına da kendisini temsil ettiğine de toplumun önemli bir kısmı inanmıyor. Tarafsız olmadığını görüyor. Her gün televizyonlardan diğer siyasi partilerin genel başkanlarına ve üyelerine hakaret ettiğini görüyor. O yüzden iktidara geldiğimizde ilk iş olarak her doğan için bir anayasa yapacağız. CHP 84 milyonu kucaklayacak. Polemiklerin tarafı değil, bayrak gibi devletin ortak değeri olan tarafsız ve herkesi kucaklayan bir iktidar olacağız. Kutuplaştırma yerine kucaklaşmayı, şeytanlaştırma yerine kardeşleşmeyi, ötekileştirmek yerine ötekinin hakkını savunmayı ve bunları savunan bir cumhurbaşkanını seçmek durumundayız."

Toplantıya, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ile partililer katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu
CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu
CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu
CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İktidar, Aksaray, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, Aksaray'da İl Danışma Kurulu Toplantısında konuştu - Son Dakika


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