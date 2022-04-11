CHP'li Özel: 'Spor Kanunu Teklifi' yeniden düzenlenmeli - Son Dakika
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CHP'li Özel: 'Spor Kanunu Teklifi' yeniden düzenlenmeli

11.04.2022 12:24
CHP'li Özel: 'Spor Kanunu Teklifi' yeniden düzenlenmeli

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'nin gündemindeki 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Teklif, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kılmakta, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin...

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'nin gündemindeki 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Teklif, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kılmakta, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır. Teklif, uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanılacak 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'ni değerlendirdi. Özel, kanun teklifinin spor gibi çok önemli alanı düzenleme amacıyla planlandığını; ancak hazırlanma aşamasında spor kulüplerinin, spor federasyonlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurulmadığını belirtti. Özel, "Teklif, tamamen özerk olması öngörülen spor gibi bir alanı siyasi müdahalelere daha da açık kılmakta, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını iktidar partisinin güdümüne sokmaktadır. Siyasi otoritenin baskısından olabildiğince azade olması gereken spor kulüpleri ve spor federasyonlarını, iktidar partisinin müdahalesine daha da açık hale getiren, özerk olması gereken federasyonları, Spor Bakanlığı'na dolayısıyla iktidar partisine daha da bağımlı hale getiren bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Uluslararası spor hukukuna da aykırı hükümler barındıran bu kanun teklifi, spor camiasının üzerinde büyük bir siyaset vesayeti yerleştirmektedir. Olması gereken siyasi müdahaleden tamamen uzak bir özerklik tesis etmekken, tam tersi oluşturulmak istenmektedir. Ayrıca spor kulüplerinin sivil toplum kuruluşu olma özelliği de yok edilmektedir" dedi. Türkiye'de en çok izlenen sporun futbol olduğunu; ancak yeterince tartışma olanağı sunulmadan, diğer spor branşlarından uzmanların görüşleri alınmadan bütün spor branşları ve bütün spor federasyonları üzerinde tahakküm kurulmak istendiğini kaydeden Özel, "Bu teklif, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın müdahaleci bakış açılarını yansıtmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine, barolara, sosyal medyaya, üniversitelere müdahale eden Cumhur İttifakı, şimdi spor alanına müdahale etmek istemektedir. Teklif, komisyona geri çekilerek ve uzmanların tartışmasına açılarak geniş biçimde ele alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir" dedi.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, İktidar, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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